Cagliari, Pavoletti ci spera: “Vorrei giocare qualche minuto in questo finale di stagione”

Non avrebbe mai immaginato di incappare in una stagione così sfortunata. Leonardo Pavoletti, centravanti del Cagliari, si era infortunato alla prima giornata di Serie A in questa annata salvo poi farsi male a pochi giorni dal suo possibile ritorno in campo. Il giocatore rossoblù è mancato alla squadra nell’anno del centenario ma non ha mai perso il sorriso e la fiducia per il futuro. Parlando A Videolina, infatti, Pavoloso si è detto carico e speranzoso di dare un senso a questo finale di stagione che, causa coronavirus, si è prolungato nei mesi estivi.

Pavoletti: “Vorrei giocare qualche minuti prima della fine della stagione”

Un desiderio chiaro nelle parole di Leonardo Pavoletti: giocare per sentire di nuovo un certo tipo di feeling e tornare ad essere decisivo dal prossimo campionato L’attaccante del Cagliari ha parlato in vista dell’ultimo consulto che dorà sostenere in Austria dove scoprirà meglio le tempistiche per il suo rientro: “Procede tutto nel migliore dei modi, mi sento molto bene”, ha spiegato il bomber rossoblù. “Credo sia giusto non voler affrettare i tempi ma mi piacerebbe giocare qualche minuto prima della fine della stagione, anche per riniziare il prossimo anno con ancora maggiori motivazioni”. Il fine è molto semplice: “Il mio unico obiettivo è quello di vedere il ‘vero Pavoletti’ alla prima giornata del prossimo campionato”.

