Cagliari, Pavoletti: “Europei? Voglio convincere Mancini”

Stagione da incorniciare fin qui per il Cagliari, che dopo le prime quindici giornate di campionato occupa il quarto posto con i suoi 29 punti. A guardare dal di fuori i suoi compagni di squadra è ancora costretto Leonardo Pavoletti, out dallo scorso fine agosto a causa di una lesione al legamento crociato del ginocchio. Malgrado il grave infortunio, l’attaccante spera ancora di poter conquistare un posto ai prossimi Europei, come da lui confessato a GQ.

EUROPEI – “Sto lavorando sodo, spero di tornare a marzo. A giugno ci saranno gli Europei, avrò solamente pochi mesi a disposizione per convincere Mancini, ma voglio riuscirci”.

SVOLTA – “A 22 anni giocavo in C nella Juve Stabia. Mi sentivo in confusione, giravo a vuoto. Mi dissi che avrei dovuto decidere cosa fare di me stesso. Quella fu la prima volta in cui mi sono sentito un uomo. L’anno dopo ho segnato 16 gol a Lanciano: lì è cominciata la mia seconda vita”.

IL CAGLIARI VOLA: MERITO DI SAN… PAVOLETTI