Cagliari, Pavoletti: “La svolta vera è stata la partita contro l’Inter”

L'attaccante isolano ripercorre la parte finale della stagione

Leonardo Pavoletti ha partecipato alla trasmissione “Il Cagliari in diretta”, in onda su Videolina e Radiolina. Il bomber livornese si è espresso su innumerevoli temi, a cominciare dal difficile periodo vissuto dalla squadra: “Nei momenti molto critici come quelli che abbiamo attraversato noi nelle ultime settimane puoi fare due cose: puoi scappare oppure lottare. Abbiamo scelto la seconda strada e stiamo facendo cose incredibili. Sono fiero della squadra: manca poco alla salvezza matematica, pochi hanno compiuto imprese del genere e queste cose ti uniscono. Saremo fratelli per tutta la vita, siamo stati un blocco compatto, i giocatori e la Società”.

LA SVOLTA

“Dopo Verona, una partita che avevamo preparato bene creando tante occasioni da gol, ci siamo guardati in faccia: potevamo salvarci o retrocedere, ma l’avremmo fatto tutti insieme, come una cosa sola. Abbiamo serrato le fila, lottando su ogni palla: molte partite le abbiamo vinte così, col cuore, con gli uomini. La svolta vera è stata la partita contro l’Inter: il Torino aveva battuto l’Udinese la sera prima, abbiamo capito che rischiavamo molto e allora ci siamo concentrati sulla qualità della prestazione, non più sul fatto di dover portare punti a casa per salvarci”.

UN PUNTO CONTRO UNA SQUADRA TOSTA

“Ieri volevamo vincere, sapevamo che avremmo potuto chiudere la pratica. La settimana di Benevento e il post partita hanno consumato tante energie, fisiche e mentali; poi la Fiorentina è una squadra tosta, si è difesa con undici uomini dietro la palla. Ci siamo presi questo punto, fortunatamente gli altri risultati a fine serata ci hanno avvicinato ancora di più alla salvezza”.

PAVOLOSO E IL CAGLIARI

“Chiunque viene qui si innamora di questa Terra, impossibile parlar male della città, della squadra. La Società ha margini di miglioramento e progettuali enormi. Secondo me il Cagliari da qui in avanti diventerà una realtà sempre più bella e prestigiosa e io ne voglio far parte”.

A MILANO PER DARE BATTAGLIA

“Il Milan sta benissimo, ha un suo obiettivo da perseguire. Noi abbiamo dimostrato di esserci, non è facile affrontarci in questo momento. Poi vediamo come andrà, di sicuro vogliamo chiudere i conti col discorso salvezza e vogliamo fare una grande prova”.