Cagliari, Pavoletti: “Salvezza dà valore agli uomini che siamo. Il gol più pesante…”

L'attaccante protagonista del cammino dei sardi verso la permanenza in A

"Fare gol nei momenti chiave? Mi ricordo solo di tanta ansia, abbiamo passato questi due mesi in apnea. Concentrati e vogliosi, ma con davvero tanta ansia", ha ammesso Pavoletti . "Poi per fortuna sono arrivati alcuni gol e grandi prestazioni della squadra. Ci siamo presi la salvezza con tanta determinazione a dimostrazione dei grandi uomini che siamo. E lo dico con tanto orgoglio. Il gol più pesante? Sicuramente quello di Benevento ma anche quello in trasferta a Crotone dopo tante sconfitte. Almeno a qualcosa son servito", ha scherzato l'attaccante.

Dal campo alle vicende personali, tra famiglia e non solo: "Il mio nuovo taglio di capelli? Da un anno mi offendono per i capelli ma ora mi stanno bene e non posso tagliarli, vi tocca sopportarmi così. Ci sto pensando a farmi le treccine, anche se mi piacerebbero di più i rasta (ride ndr)". "Il mio rapporto con la città? Giorgino, mio figlio, è cagliaritano. Sta iniziando anche a parlare sardo. Lo sapete. Questa è una città che ho amato fin dal primo momento, ho comprato casa. Se vorranno prenderò la cittadinanza onoraria".

Un pensiero molto bello anche su un sardo doc come Andrea Carboni, presente nella diretta Instagram, e protagonista di una bella stagione in prima squadra: "Voglio dire che Andrea Carboni è stato un grande, quando sbaglia io lo massacro ma con il cambio di allenatore lui è stato zitto. Forse non tutti lo sanno, ma dopo l'addio di Di Francesco, lui è andato in Primavera per un mesetto credo, facendo anche due gol. Con grande umiltà è poi tornato ed è diventato titolare in prima squadra. Io sono orgoglioso di vedere un ragazzo come lui, altri si sarebbero bruciati. A parte con il Benevento che ce la voleva far perdere (ride ndr)".