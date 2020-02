Cagliari, Pellegrini: “Felice per la mia prova ma gioia offuscata da risultato”

Il Cagliari recrimina per due punti gettati al vento contro il Parma. Luca Pellegrini mastica amaro dopo una ottima prestazione individuale e di squadra, chiusa con la beffa nei secondi finali. “Dispiace, il calcio è così e fino all’ultimo devi rimanere concentrato, starà a noi lavorare con sempre maggiore intensità per non incorrere in queste delusioni”, commenta il terzino sinistro dopo la partita.”Fino a pochi secondi dalla fine il risultato ci dava ragione, abbiamo tirato venti volte otto delle quali in porta, creando moltissimo ma non concretizzando a dovere. Dispiace perché potevamo avere due punti in più molto importanti per la nostra classifica che resta ottima. Voltiamo pagina, pensiamo alla settimana di lavoro e al Genoa”.

REAZIONE – “C’è solo una ricetta per migliorare: analizzare gli errori, lavorare e dare tutto sul campo sin dalla prossima partita. Stiamo disputando una grande stagione, vogliamo continuare su questa strada limando gli errori e i fattori che oggi ci hanno impedito di festeggiare al meglio una serata che poteva essere perfetta. Volevamo fortemente i tre punti, peccato”.

UNA GIOIA NON PIENA – “Sono felice per la mia prova di oggi, anche se la gioia non può essere piena quando non arriva la vittoria. Sto crescendo sotto tutti i punti di vista, quando uno riesce a fornire una buona prestazione è sempre merito dei compagni. Questo è un gruppo forte dove tutti portano sempre il proprio mattoncino, così è stato anche oggi. Purtroppo è mancato un niente per ritrovare la vittoria”.