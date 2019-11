Cagliari, Pellegrini: “Il nostro rendimento? Io non sono sorpreso…”

Inizio di stagione da favola per il Cagliari. I sardi, reduci da tre vittorie consecutive, occupano il terzo posto in classifica in coabitazione con la Lazio. Un rendimento che ha lasciato sorpresi tutti, ma non Luca Pellegrini, con il terzino dei rossoblu che ha così parlato dal ritiro della Nazionale Under 21.

NESSUNA SORPRESA – “Sono tutti un po’ sorpresi, ma io no: vedo con quanta umiltà e professionalità lavoriamo in settimana. Siamo una famiglia, con dei leader in campo che ci fanno capire cosa dobbiamo fare e cosa no. Scendiamo in campo in ogni partita con il giusto entusiasmo, il gruppo dà forza al singolo. Sono molto soddisfatto e ora, visto che c’è la pausa, posso continuare a godermi questa classifica”.