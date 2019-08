Cagliari, Pellegrini: “Niente di meglio che tornare in questa piazza, possiamo fare grandi cose”

Dopo l’ottimo semestre della scorsa stagione, il terzino classe 1999 Luca Pellegrini è tornato al Cagliari, in prestito secco dalla Juventus. Ennesimo innesto di spessore dei rossoblù in vista della prossima Serie A: “Sono molto felice di essere tornato – ha detto nella conferenza di presentazione -, la parentesi alla Juventus mi è servita molto per imparare dai tanti campioni. Avevo deciso di giocare con continuità e non c’era opzione migliore che tornare a Cagliari, ci tenevo anche perché coi tifosi non ero riuscito a salutarmi come aver voluto. Quest’anno ci si può divertire e potremmo fare grandi cose, noi e i tifosi”.

ALTRO – “Non mi aspettavo che Nainggolan tornasse, così da giocare ancora assieme (dopo la Roma, ndr), è un rientro imprevisto nella sua terra ma dimostra che il Cagliari ti resta dentro – ha proseguito il terzino -. Sono pronto per giocare, starei anche in porta qualora il mister lo desiderasse (sorride, ndr). Non mi sento di passaggio, darò tutto”. Avrà la numero 33 sulle spalle.