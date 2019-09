Cagliari, Pinna: “Finalmente tornato a casa, punto al massimo con questi colori”

È uno degli esterni più promettenti del nostro calcio. Nato ad Oristano nel 1997, gioca ora nel Cagliari e vuole continuare a sorprendere. Parliamo di Simone Pinna, che in questa stagione ha giocato nel match perso all’esordio dai rossoblù in casa contro il Brescia: “Voglio arrivare più in alto possibile, continuando in questa squadra. Mi sto inserendo bene, ho a che fare con persone fantastiche, vicine a me dal primo giorno, mostrandomi la via per fare bene – ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Sono cresciuto con questi colori, facendo tutta la trafila nel settore giovanile. Era il mio sogno tornare qui a casa. Da chi prendo spunto? Ce l’abbiamo avuto in casa per tanti anni, Francesco Pisanu. L’ho sempre guardato e ammirato”.