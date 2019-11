Cagliari, Pisacane esulta: “Una settimana perfetta. Classifica? Giusto sognare, ma in campo…”

“Il successo di Bergamo, il rientro in aeroporto accolti da tanti tifosi, il compleanno di Gigi Riva e una nuova, grande vittoria oggi contro la Fiorentina: è stata la settimana perfetta”, parola di Fabio Pisacane. Il difensore del Cagliari ha parlato ai microfoni di Videolina del momento magico che sta vivendo la squadra rossoblù, catapultata in terza posizione dopo il successo contro la Fiorentina nell’ultima giornata di campionato.

SOGNARE – “Siamo contenti di avere regalato ai nostri tifosi una bella domenica. Nella mia carriera ho giocato in diverse squadre ma la piazza di Cagliari è speciale, i tifosi sono attaccatissimi ai colori rossoblù e vogliono vedere del bel calcio”, ha detto Pisacane. “Contro la Fiorentina siamo riusciti ad accontentarli. È giusto che i tifosi sognino, a noi giocatori spetta di andare in campo e rimanere umili e concentrati, con quel pizzico di sana follia che ti permette di raggiungere traguardi insperati”.

SPECIALE – Autore della seconda rete del Cagliari contro i viola, Pisacane non dimentica un pensiero per Davide Astori, grande ex della sfida: “La prima dedica per la rete di oggi è per Davide Astori. Lo conoscevo sin dai tempi delle giovanili, era un ragazzo amato da tutti, lo testimonia la tantissima commozione dopo la sua scomparsa. Sono stato a Betlemme per l’inaugurazione del campo a lui dedicato, ho avuto modo di conoscere i suoi genitori, sono persone eccezionali. Ho segnato al 26′, che è la somma di 13+13, il suo numero. La seconda dedica è per mio fratello più grande e la terza per il mio primogenito Andrea, che domani compie 5 anni”.