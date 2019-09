Cagliari, Pisacane: “Gran vittoria, ma voliamo bassi: avrà valore solo se batteremo il Verona”

Una vittoria che scaccia definitivamente la crisi. Il Cagliari soffre col Napoli ma vince, inaspettatamente, per 1-0 con gol nel finale di Castro. Una gioia immensa per i rossoblù, che avevano iniziato male la stagione ma che ora sono ripartiti alla grande. Ecco le parole del difensore Fabio Pisacane a L’Unione Sarda: “Lo spirito messo in campo è stato battagliero, sapevamo quanto la nostra gente tenesse a questa partita. Fin dall’inizio ho pensato al popolo che mi ha accolto: volevamo regalare una grande partita ai tifosi e lo abbiamo fatto al meglio. In più non abbiamo subìto gol, è importante uscire dal campo con la porta inviolata. Ma voliamo bassi: è un successo che avrà valore solo se riusciremo a battere l’Hellas domenica. Dobbiamo avere ancora tanta fame contro un avversario che è ancora più bisognoso di punti rispetto a noi”.