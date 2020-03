Cagliari, Pisacane: “Ho già sconfitto un nemico invisibile, con il Coronavirus servirà pazienza…”

L’emergenza Coronavirus ha imposto lo stop al campionato di Serie A. A commentare la situazione, ai canali ufficiali del club, è intervenuto il difensore del Cagliari Fabio Pisacane, che in passato ha sofferto della sindrome di Guillain-Barré.

NEMICO – “Aver già sconfitto un nemico invisibile mi ha aiutato come uomo, ora dobbiamo avere pazienza con questo Covid-19. Ci vuole uno stato d’animo positivo, non bisogna mai mollare e non dobbiamo cadere nella tentazione di uscire: solo in questo modo possiamo battere questo nemico. La quarantena? Non è un dramma restare a casa. Mi sto allenando, anche perché io tendo ad ingrassare, quindi se mollo di un centimetro divento un barile. Sto molto attento. Ci siamo abituati anche a questa situazione e stiamo seguendo un programma specifico: la società ci ha messo a disposizione degli attrezzi, così da mantenere la giusta forma. Dobbiamo rispettare le regole e gli orari ed avere una giusta attenzione nell’alimentazione”.

