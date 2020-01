Cagliari, Pisacane sfida Ibrahimovic: “Mi piace giocare contro calciatori forti…”

Momento difficile per il Cagliari, che, dopo un’ottima prima parte di stagione, ha collezionato tre sconfitte consecutive. I sardi, nel prossimo turno, saranno impegnati contro il Milan di Zlatan Ibrahimovic. Un match che, a Il Cagliari in diretta, è stato così presentato dal difensore rossoblu Fabio Pisacane.

MILAN – “Abbiamo preparato con cura la partita con i rossoneri. Se dovessi giocare, per me sarebbe la prima volta contro Ibrahimovic. Mi piace giocare in stadi pieni contro calciatori forti, è una soddisfazione enorme. Il mio rendimento? Ho saputo vincere lo scetticismo: sono già passati quattro anni da quando ho esordito in Serie A e adesso sono vicino alle 100 presenze nel massimo campionato”.

CAGLIARI, CON IL MILAN DEBUTTA LA MAGLIA DEL CENTENARIO