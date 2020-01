Cagliari, presentato il logo del centenario: “Radici forti e sguardo al futuro”

Il rosso e il blu, i Quattro Mori stilizzati, il numero degli anni del Cagliari Calcio. Sono questi gli elementi scelti per il logo del Cagliari per il centenario. La società sarda ha presentato nelle scorse ore il nuovo logo che accompagnerà la squadra, la città e un’intera regione in questo anno molto speciale.

Presentato a Firenze presso il salone internazionale della modo, e firmato da Antonio Marras, ecco nascere un logo speciale. Anche su Twitter e sul proprio sito ufficiale, il Cagliari ha voluto ribadire: “Radici forti e sguardo al futuro”. Questo lo slogan che accompagna la nascita del logo.

“Il logo del Centenario ha il sapore della sfida. Una terra, un popolo una squadra insieme a soffiare sulle vele di un sogno che ci ha reso e ci renderà ancora più speciali. Perché quello che siamo, un popolo, rende ognuno di noi importante e speciale allo stesso tempo. Con tutto il fiato che abbiamo in gola: forza Casteddu!”, ha dichiarato il Vice Presidente del Cagliari, Fedele Usai come si legge sul sito ufficiale rossoblù.