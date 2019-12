Cagliari, Ragatzu: “Soddisfazione enorme, giocare qui è un orgoglio”

Pareggio in extremis per il Cagliari, che ha acciuffato il 2-2 sul campo del Sassuolo al 90′ grazie ad una rete di Ragatzu. Queste le parole dell’attaccante al termine del match: “E’ una grande soddisfazione segnare con questa maglia dopo tanti anni. Era una partita difficile, ma alla fine siamo riusciti a strappare un punto. Ci abbiamo messo cuore e testa e siamo riusciti a portare a casa un risultato per noi fondamentale. Io qui sono a casa, per me è un orgoglio giocare qua. Spero di dare il mio contributo. Il nostro obiettivo? Giochiamo di partita in partita, senza nessuna ansia”.