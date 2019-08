Cagliari, ritorna Pellegrini: ok dalla Juve per il prestito

Il Cagliari ritrova Luca Pellegrini. Dopo i rumors degli ultimi giorni, arriva l’ufficialità. L’esterno difensivo torna in Sardegna dopo il trasferimento dalla Roma alla Juventus. I rossoblù riabbracciano il giocatore che aveva concluso nel capoluogo sardo l’ultima stagione in prestito. Questo il comunicato della società: “Il Cagliari Calcio comunica di avere acquisito dalla Juventus le prestazioni sportive del calciatore Luca Pellegrini che arriva in prestito sino al termine della stagione 2019-20. Un gradito ritorno nell’Isola: il giovane laterale sinistro indosserà nuovamente la maglia del Cagliari dopo la felice esperienza della stagione scorsa. Arrivato in Sardegna nella sessione invernale di mercato, nelle sue 12 apparizioni in rossoblù ha suscitato unanimi consensi: dinamismo, combattività, folate sulla fascia sinistra concluse spesso con precisi cross a beneficio degli attaccanti”.