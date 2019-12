Cagliari, Riva: “Presidente onorario? Grandissima soddisfazione”

Gigi Riva è il nuovo presidente onorario del Cagliari. L’ex attaccante, protagonista del leggendario scudetto conquistato dai sardi nella stagione 1969-1970, ha così commentato la notizia all’Ansa.

SODDISFAZIONE – “Sono riconoscimenti che fanno molto piacere, significa che mi sono comportato bene. Nel 1986 fui presidente attivo, questo invece è un altro ruolo. Non vado a cercarmi riconoscimenti o attestati, ma il fatto che abbiano pensato a me non può che regalarmi grande soddisfazione”.

CAMPIONATO – Riva ha poi commentato l’ottima prima parte di stagione della formazione rossoblu: “E’ una squadra che mi sta regalando soddisfazioni, mi fa piacere vederla andare così bene”.