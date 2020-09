Cagliari, Rog: “Di Francesco ha le sue idee e sono chiare. Mi chiede sempre di…”

Un gol e una prestazione importante. Marko Rog sembra essersi preso il Cagliari e anche la fiducia del nuovo mister Di Francesco. Come riporta il sito ufficiale del club sardo, il centrocampista croato ha commentato l’esito dell’amichevole contro la Roma disputata sabato sera e conclusasi per 2-2 grazie anche ad una sua rete.

Rog: “Miglioreremo ancora”

“Sono contento, per il gol e per la prestazione della squadra: soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto bene, spero possiamo continuare così anche in campionato”, ha esordito Rog a proposito della sfida con i giallorossi e in vista dell’inizio della stagione di Serie A. “Il mister ha le idee chiare, sa quel che vuole. Mi chiede di effettuare gli inserimenti in attacco, di chiudere in mezzo quando ci difendiamo, di palleggiare e farmi trovare nelle zone giuste del campo quando teniamo il possesso. Ciascun allenatore porta le sue idee, ci vuole un po’ di tempo per acquisirle e perfezionare i meccanismi”.

E in ottica futura: “Siamo a buon punto, sono sicuro che con il lavoro miglioreremo ancora”, ha concluso Rog.

IL CAMBIO LOOK SI FA PICCANTE PER L’EX FIDANZATA DI UN CALCIATORE