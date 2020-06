Cagliari, Rog esulta: “Vittoria importante, dedica ai tifosi e a Zenga”

Il Cagliari torna al successo dopo un lungo digiuno. Il centrocampista dei sardi Marko Rog racconta le sue sensazioni per questo importante successo al termine del match ai microfoni di Sky Sport: “Siamo contenti per questa vittoria che ci permette di festeggiare il centenario del club. Sono molto contento anche per il lavoro di mister Zenga. Era impensabile finire allo stesso modo con cui eravamo partiti, ma noi volevamo mostrare il nostro impegno che mettiamo per questa maglia. Siamo stati molto delusi per i risultati dell’ultimo periodo. Questa vittoria era davvero importante”.