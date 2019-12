Cagliari, Rog: “Non smettiamo mai di crederci. Ragatzu? Se lo merita, dà sempre tutto”

Il Cagliari conquista il pari in casa del Sassuolo ed è il tredicesimo risultato utile consecutivo, che consente ai rossoblù di tenere il posto in Champions League. Così il centrocampista croato Marko Rog ai microfoni di TMW direttamente dal Mapei Stadium: “Non smettiamo mai di crederci: nel primo tempo abbiamo sofferto troppo, nello spogliatoio all’intervallo ci siamo detti che dovevamo dare di tutti per rimontare e ci siamo riusciti. Al rigore per il possibile 3-1 per loro ero tranquillo perché sapevo che Rafael è bravo sui tiri dal dischetto, come ho detto non molliamo mai. Ragatzu? Siamo tutti contentissimi per lui, si merita questa gioia perché in allenamento dà sempre il 100%. Non resta che continuare a crescere migliorarci, non siamo mai sazi. Sono contento della continuità che sto avendo, mi trovo bene col gruppo e con la società”.