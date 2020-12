Cagliari, Rog soddisfatto a metà: “Manca la vittoria ma stiamo migliorando”

Un punto in trasferta, non male, ma non abbastanza. Questo il pensiero di Marko Rog, centrocampista del Cagliari, che dopo la sfida infrasettimanale di campionato a casa del Parma ha parlato ai microfoni del sito ufficiale rossoblù del momento dei suoi.

Rog: “Possiamo migliorare”

“Siamo mancati nella brillantezza e rapidità in zona offensiva, davanti non siamo riusciti a produrre abbastanza per vincere la partita e ci dispiace”, ha esordito Rog sullo 0-0 col Parma. “La cosa importante è non avere subito gol, segno di come bisogna continuare così nel difendere con compattezza e unità di intenti, giocando da squadra per crescere tutti insieme”.

Una crescita che c’è stata anche se a mancare di più ora è la vittoria: “È vero che non vinciamo da diverse settimane ma sono comunque arrivate molte prestazioni e risultati positivi nei quali con un pizzico di maturità e concretezza in più potevano arrivare i tre punti. Bisogna crescere, è vero, ma penso che le note liete non manchino e a queste occorre guardare per progredire”.