Cagliari, Rugani esulta per la salvezza: “La Sardegna merita la Serie A”

Il difensore esalta la rincorsa attuata dai sardi

Obiettivo raggiunto per il Cagliari: la formazione sarda conquista la salvezza dopo una lunga rincorsa. La squadra rossoblu sembrava destinata alla retrocessione a metà stagione, quando era in piena zona calda e aveva concluso velocemente l'esperimento Di Francesco. L'arrivo di Leonardo Semplici ha risollevato le sorti dei sardi, autori di una rimonta clamorosa che ha inguaiato il Benevento, attualmente terzultimo in classifica. Proprio il pari dei campani contro il Crotone ha avuto come conseguenza la salvezza aritmetica del Cagliari già domenica, con un turno d'anticipo.