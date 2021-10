Si gioca alle 12.30

Tutto è pronto per il lunch match dell'ottava giornata di Serie A tra Cagliari-Sampdoria. Le due squadre faranno il loro ingresso in campo alle 12.30 per la prima sfida odierna del massimo campionato italiano. Mister Walter Mazzarri e il tecnico degli ospiti Roberto D'Aversa hanno reso noti i nomi dei 22 che scenderanno in campo.

Cagliari-Sampdoria, le formazioni ufficiali

In campo per i padroni di casa gli uruguaiani tornati solamente poche ore fa dagli impegni con la nazionale. Ci sono Caceres, Godin, Nandez. In avanti Mazzarri sceglie ancora Keita con Joao Pedro.

La Sampdoria si affida a Quagliarella in avanti con Gabbiadini e non Caputo. Occasione in mezzo al campo per il giovani Askildsen. In porta il solito Audero.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Dalbert; Nandez, Marin, Strootman, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. Allenatore: Mazzarri.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Askildsen; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: D’Aversa.