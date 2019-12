Cagliari-Sampdoria streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 2 dicembre

Cagliari-Sampdoria chiude oggi 2 dicembre la 14^ giornata di Serie A. Si gioca alle 20,45 il posticipo del turno di campionato con la sfida della Sardegna Arena. Padroni di casa per rispondere dopo il 2-2 col Lecce, ospiti a caccia di punti in chiave salvezza.

Cagliari-Sampdoria, le probabili formazioni – Scelte praticamente compiute da Rolando Maran. Il Cagliari avrà Rafael in campo al posto dello squalificato Olsen. Pellegrini e Faragò sulle corsie esterne. Cigarini in cabina di regia. Joao Pedro e Simeone in avanti. Nainggolan agirà alle loro spalle. Ospiti che fanno affidamento su Gabbiadini e Quagliarella, a caccia del gol perduto. In porta Audero. L’ex Murru in campo sulla fascia mancina. Altro ex, Albin Ekdal in mezzo al cmapo con Linetty e Jankto.

Cagliari-Sampdoria streaming e diretta tv -Il match della 14^ giornata del campionato di Serie A tra Cagliari-Sampdoria in programma oggi alle ore 20.45, sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A HD al numero 202 del decoder Sky e 473 del digitale terrestre e Sky Sport HD al canale 252. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. La partita sarà trasmessa anche su Now Tv, lapiattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.