Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Si gioca alle 12:30

Tutto è pronto per Cagliari-Sassuolo , primo anticipo del sabato di Serie A della 33esima giornata. Alla Unipol Domus va in scena alle 12:30 il lunch match pre pasquale di campionato. La squadra di Walter Mazzarri a caccia di punti salvezza contro quella di Alessio Dionisi che punta a stupire e ottenere altri risultati positivi da qui al termine della stagione.

Scelte compiute dai due allenatori. I padroni di casa si affidano a Joao Pedro e Keita in attacco con Marin, Deiola e Grassi in mezzo. In difesa Cragno tra i pali sostenuto da Lovato, Altare e Carboni.