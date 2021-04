Cagliari, Semplici: “Abbiamo rischiato tutto ed è andata bene, la strada è ancora in salita”

Le parole del tecnico dei sardi

L'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la clamorosa vittoria in rimonta dei suoi contro il Parma . Queste le sue parole:

"Sono contento per i ragazzi, ci abbiamo creduto fino alla fine. Affrontavamo una squadra che ha dato tutto, sono contento per i ragazzi che l'hanno voluta e cercata. Quando sono subentrato ho trovato un gruppo di ragazzi che mi ha dato disponibilità, abbiamo dei problemi e non li abbiamo risolti, ma oggi abbiamo dimostrato forza. Oggi abbiamo dato il massimo, abbiamo cercato di vincerla nonostante fossimo sotto, è una grande prestazione che ci deve dare consapevolezza e dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Per noi era importante non perdere e soprattutto provare a vincere, abbiamo rischiato tutto ed è andata bene, ma il merito è dei ragazzi che hanno dato tutto quello che avevano".