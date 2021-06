Cagliari, Semplici: “Al mio arrivo ci davano retrocessi. Ora apriamo ciclo”

Il mister pronto alla nuova stagione in Sardegna

Interessante intervista rilasciata da Leonardo Semplici al Corriere dello Sport. L'allenatore del Cagliari si prepara alla stagione che verrà con tanta voglia di fare bene dopo la salvezza raggiunta non senza difficiltà nella passata annata.

PRONTO - "Sono scalpitante e pronto a ripartire per quella che sarà una stagione importante. Sono arrivato a Cagliari con l'ambizione di provare ad aprire un ciclo", ha detto Semplici. "Quando sono arrivato ci davano tutti per retrocessi e invece col mio staff non ci siamo mai abbattuti e abbiamo dato positività all'ambiente. È stato fatto un cammino straordinario, che rimarrà nella storia sportiva del club".