Cagliari, Semplici ammette: “Vinta una gara cruciale, ma non siamo ancora salvi”

Era la sfida della verità e il Cagliari non sbaglia. I sardi si impongono per 3-1 sul campo del Benevento e vedono da vicino la salvezza. LE PAROLE DI SEMPLICI Il tecnico Leonardo Semplici interviene ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo...

Era la sfida della verità e il Cagliari non sbaglia. I sardi si impongono per 3-1 sul campo del Benevento e vedono da vicino la salvezza.

Il tecnico Leonardo Semplici interviene ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una grande partita. Era una gara cruciale. Complimenti ai ragazzi, li ho trovati in una situazione difficile e poi hanno reagito bene. Abbiamo rischiato in un paio di situazioni. La squadra si è espressa meglio. Alla fine penso sia stata una vittoria meritata. Dalla panchina sembrava rigore, ma non l'ho vista più di tanto. Se ha giudicato così, vuol dire che l'arbitro non ha ritenuto da rigore il contatto tra Asamoah e Viola. Per la salvezza non è ancora fatta. La partita si giocava con gli episodi e li abbiamo sfruttati. I ragazzi hanno dato una grande disponibilità e hanno fatto una grande rimonta".