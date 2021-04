Cagliari, Semplici: “Con Udinese avremo spinta dopo vittoria contro il Parma”

Il tecnico isolano ha presentato la sfida contro la squadra friulana

Il Cagliari vuole dare seguito alla vittoria contro il Parma in rimonta. Il tecnico Leonardo Semplici, in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani sera contro l'Udinese. "Mi aspetto però di dare continuità a quella voglia e determinazione, necessarie per chi vuole arrivare alla salvezza come noi. Ci sono ovviamente delle scorie perché con il Parma abbiamo dato tutto e abbiamo provato in questi giorni a recuperare il meglio possibile. Valuterò con lo staff, ci sarà qualche cambio ma saranno minimi e voglio dare qualche spazio a delle forze fresche perché con l’Udinese è fondamentale e determinante per il nostro cammino. Noi dobbiamo fare corsa su noi stessi, è il Cagliari l’avversario salvezza. Abbiamo la forza per toglierci fuori da questa situazione e andrà valutato anche il risultato degli altri, ma ripeto quello che dico da tempo: dipendiamo solo da noi. In questo momento non abbiamo niente da perdere: dobbiamo tirare fuori il coraggio che di solito, in una situazione come questa, fai fatica a tirare fuori. Andiamo a Udine per fare una prestazione importante, servirà questa mentalità. Mi auguro che la vittoria di sabato, per come è arrivata, ci dia uno slancio e maggiore convinzione. Dobbiamo evitare le disattenzioni in difesa, non si può pensare di fare sempre 4 gol per vincere una gara. In altre partite abbiamo peccato in attacco, quindi dobbiamo ancora trovare il giusto equilibrio”.