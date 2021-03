Cagliari, Semplici: “Contro il Bologna per dare continuità alla vittoria col Crotone”

Leonardo Semplici prepara la seconda partita alla guida del Cagliari. Dopo il successo ritrovato dai sardi contro il Crotone, ecco un’altra gara impegnativa contro il Bologna nel turno infrasettimanale. Il tecnico dei rossoblù ha presentato la partita della 25^ giornata alla stampa.

Cagliari-Bologna, parla Semplici

“Come sta la squadra e se farò cambi rispetto al Crotone? Sto valutando i ragazzi dopo l’impegno di domenica per capire chi ha più difficoltà a fare più partite ravvicinate e domani faremo una riunione prima della gara. Pensp comunque farò 2-3 cambi rispetto allo Scida ma voglio dare continuità alla squadra”, ha detto Semplici. “Affrontiamo una partita importante e voglio che ci scende in campo sia disponibile per fare 95 minuti al massimo impegno e con la giusta condizione fisica. Nainggolan? Radja può giocare in diversi ruoli, ha iniziato da mezzala e poi da play. Può fare bene in tutte le situazioni ma quando siamo rimasti in 10 mi sono piaciuti tutti i ragazzi per voglia e attenzione”.

“Cosa cambiare rispetto alla gara col Crotone? Non mi è piaciuto l’approccio che abbiamo avuto allo Scida, avevamo poco gioco e poca personalità. Ma anche poca convinzione”, ha detto il mister. “Non voglio vedere una squadra timorosa. Le difficoltà deve arrivare dalla bravura altrui non perché noi le creiamo a noi stessi. Per noi però contava solo il risultato finale per giocare da qui in avanti in maniera più serena. In compenso devo dire che mi è piaciuto il secondo tempo a Crotone, avevamo un altro piglio. Non abbiamo subito la gara, abbiamo fatto due gol sfruttando le occasioni e anche in 10 abbiamo dimostrato di essere determinati. Ho visto negli occhi dei ragazzi la voglia di fare risultato. Dobbiamo avere cattiveria sportiva. Ripartiamo da questo. La vittoria di Crotone serviva ma non dimentichiamoci che ancora non abbiamo fatto nulla, e servirà anche una prestazione migliore e dare continuità al risultato“.

“Simeone non segna proprio dalla gara di andata col Bologna? Bisogna dargli la giusta fiducia. Sta a me metterlo nelle giuste condizioni mentali per esprimere tutte le sue qualità, d’altronde ci sono queste partite ravvicinate e volta in volta darò spazio a tutti, in primis a lui”.