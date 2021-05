Cagliari, Semplici: “Fiorentina? Una finale. Sul mio futuro…”

Il tecnico del Cagliari Semplici ha parlato della gara di domani contro la Fiorentina

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Fiorentina , match cruciale per la salvezza: "Stiamo valutando con lo staff se effettuare o meno un po’ di turnover, le condizioni di tutti. Nella rifinitura di stasera vedremo tutto, ma vogliamo fare una grande prestazione domani. Il mio cammino? Sono contento di quello che i ragazzi sono riusciti a dimostrare: credo che il nostro percorso sia sotto gli occhi di tutti, nel calcio esistono gli episodi per tutti ma noi pensiamo soltanto alla partita di domani".

FUTURO E PAVOLETTI - “Sul mio futuro non voglio parlarne ora, perché adesso stiamo pensando solo e soltanto alla salvezza. Siamo stati bravi tutti insieme, dal direttore al presidente ad andare oltre le difficoltà. Quando sarà il momento, se raggiungeremo la salvezza, parleremo del mio futuro ma non vedo nessun problema al momento, e aggiungo che i matrimoni si fanno in due quindi vedremo. Per quanto riguarda Leonardo lo conoscevo da avversario. Era stato schierato poco perché ogni allenatore ha le proprie idee, ma per il mio gioco lui è un attaccante importante. È stato un trascinatore e per questo lo ringrazio, a lui come a tutti però, perché non mi piace fare nomi”.