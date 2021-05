Cagliari, Semplici: “Grandissima prestazione contro un Milan forte”

Il commento a fine gara del mister isolano

E' stata partita vera quella del Cagliari a Milano contro la squadra di Pioli. Il commento a fine gara del mister isolano Semplici subito dopo lo 0-0 di San Siro: "Abbiamo brindato questo pomeriggio con una birretta appena finita la partita del Benevento. Credo che il percorso che abbiamo fatto è stato grande. Abbiamo avuto grande mentalità contro il Milan e la gara è stata preparata bene. E' stata una bella prestazione contro un Milan che ha fatto tante belle partite a san Siro e noi abbiamo rischiato pochissimo. La stagione è cambiata dopo sconfitta in casa contro il Verona e dopo abbiamo discusso nella maniera giusta e i ragazzi hanno cambiato marcia. Con la mentalità nuova e una idea di gioco diversa abbiamo ottenuto risultati importanti e completato una grande rincorsa. Ho messo negli occhi dei calciatori qualcosa che prima facevano finta di non guardare laddove sbagliavamo anche a fare gruppo nello spogliatoio. Abbiamo finito di dare la colpa agli altri e tirato fuori le qualità. I ragazzi si sono trasformati e abbiamo costruito una salvezza bella. Ringrazio i ragazzi per questa salvezza meritatissima".