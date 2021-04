Cagliari, Semplici: “Ho visto una squadra applicata con spirito, voglia e determinazione”

Il tecnico del Cagliari Semplici ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta contro l’Inter: “Approccio e prestazione buona contro la capolista. Sapevamo di affrontare una squadra forte e in salute ma siamo quasi andati vicino a portare via qualcosa da San Siro qualcosa limitando il loro potenziale offensivo. Speravamo di portarla in porto fino alla fine, ma lo spirito, la voglia e la determinazione si è vista ed è importante per il finale di campionato. La prestazione che avevo chiesto i ragazzi l’hanno fatta con un buona mentalità visto che ho ammirato un bel Cagliari al quale è mancato solo un pizzico di coraggio. Ma con questa mentalità possiamo arrivare alla salvezza visto che la squadra ha qualità. Ci è mancata anche la cattiveria sportiva che una squadra che non era partita per la salvezza ha fatto fatica a tirare fuori”.