Cagliari, Semplici: “I valori della rosa mi tranquillizzano, importante partire bene”

Il Cagliari torna alla vittoria interrompendo un filotto di sconfitte piuttosto pesante. I sardi provano a rilanciarsi nella lotta per la salvezza, che li vede ultimamente al terzultimo posto.

LE PAROLE DI SEMPLICI

Il tecnico Leonardo Semplici interviene ai microfoni di Sky Sport: “Avevo tanta voglia di tornare. La situazione non è delle migliori. Guardando la composizione della rosa sono molto fiducioso sul nostro cammino. Il Crotone non ha demeritato. Abbiamo avuto difficoltà all’inizio, difficoltà dovute al momento e alla classifica. Mi è piaciuta la reazione e la compattezza. Abbiamo fatto due gol mantenendo la porta inviolata. Non abbiamo fatto niente, ma era importante partire col piede giusto”.