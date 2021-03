Cagliari, Semplici: “Impensabile fare 7 punti in 3 partite. Ci siamo rimessi in gioco”

L’allenatore del Cagliari Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Sky dopo la gara pareggiata con la Sampdoria: “Abbiamo fatto una grande partita soprattutto nel primo tempo. La Sampdoria ha dei meriti ma nella ripresa ci siamo complicati la vita da soli, ma le gare sono tutte difficili e dobbiamo essere più cinici nei momenti in cui riusciamo a creare le occasioni. Onore ai miei ragazzi. Stiamo andando avanti, era impensabile fare 7 punti in 3 partite, ma questo gruppo ha grande desiderio di ribaltare la situazione. Acciuffare il pareggio negli ultimi secondi è stato importante, vedo che i ragazzi credono nelle mie idee. Duncan? Non è un regista, ma per gestione e fisicità penso che sia l’interprete migliore del ruolo tra i giocatori che ho a disposizione. Ho altri calciatori importanti ed è giusto dare spazio a tutti, i ragazzi interpretano nel migliore dei modi le partite e ora riescono a sfruttare le loro caratteristiche. Ancora non siamo guariti, ma ho accettato questa sfida perchè ero convinto di poter arrivare all’obiettivo, ci siamo dovuti mettere in gioco tutti. Siamo una squadra di valore, ma fino ad oggi non lo abbiamo fatto vedere fino in fondo”.