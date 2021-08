Cagliari, Semplici: “Iniziato a giocare dopo lo schiaffo dello Spezia”

Il commento a fine gara del mister isolano dopo il 2-2 contro lo Spezia

Il tecnico del Cagliari Lorenzo Semplici ha commentato ai microfoni di Dazn la prestazione della sua squadra dopo i 90' contro lo Spezia: “Non è stato un buon approccio visto che siamo partiti contratti. Poi come abbiamo ricevuto lo schiaffo dai nostri avversari abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Questa squadra ha poca autostima, bisogna migliorare perché abbiamo dei mezzi per fare un certo tipo di gare. Non possiamo sempre aspettare il gol dell’avversario. Sono contento della prestazione, per quello che abbiamo creato potevamo vincerla ma alla fine ci accontentiamo del pareggio. Quando vai sotto 2-0 non è mai facile in qualsiasi campionato riportare la gara in equilibrio. Lo Spezia non mi sorprende che abbia già questa identità visto che conosco il valore dei loro giocatori e del loro allenatore, sapevo che avrebbero giocato a viso aperto. Credo comunque che abbiamo creato tanto, ma ripeto quando vai sotto di due gol diventa sempre difficile rimontare. Noi allenatori stiamo diventando sempre propositivi, penso che sarà il futuro del calcio. Chi mi ha stupito di più? In questi giorni mi sono concentrato solo sullo Spezia, darei solo un giudizio sbagliato”.