Cagliari, Semplici: “Morale basso e lavoro psicologico. Col Crotone voglio vedere la qualità dei miei”

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita molto delicata che attende i sardi contro il Crotone. Prima sfida da neo tecnico dei rossoblù per l’ex Spal che dopo aver preso il posto di Di Francesco spera di dare una nuova spinta ai suoi e ritrovare immediatamente punti importanti in ottica salvezza.

Crotone-Cagliari, parla Semplici

“Ho trovato una squadra con il morale basso, quindi il lavoro è stato sul punto di vista psicologico”, ha spiegato subito Semplici. “Se ho già portato qualche novitù? Ho portato quei due-tre principi che vorrei vedere a Crotone. Vorrei portare altri principi in futuro ma soprattutto desidero mettere in mostra le qualità di questi giocatori“.

Su chi giocherà e le possibile novità di formazione: “Simeone e Pavoletti insieme? Non c’è una preclusione, Giovanni e Leonardo possono giocare insieme ma è da valutare giorno per giorno la loro adattabilità. Sono abbastanza aperto a questo e non ho preclusioni per i moduli. Cercherò di sfruttare le caratteristiche di ognuno anche a partita in corso”. Ancora su Pavoletti: “Non lo scopriamo adesso. Leonardo è un giocatore importante per questa squadra. Per ora e per il futuro ma dipende dalla sua condizione dopo l’infortunio importante che ha avuto”. “Joao Pedro? Lo vedo più attaccante. Il gol è ciò che gli riesce meglio. Poi può adattarsi anche ad altri ruoli”.

Su Nainggolan e il minutaggio del belga: “Radja è un arrivo importante per questa squadra. Vedo che sta migliorando la sua condizione. Mi auguro che il suo minutaggio migliori sempre più, magari già da Crotone dove giocherà in una posizione più arretrata. In generale tutti i giocatori mi hanno dato grande disponibilità”.