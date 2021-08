Cagliari, Semplici: “Nandez sarà convocato”

Semplici ha confermato che Nandez è al centro del progetto e rimarrà al Cagliari.

L'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici , si è presentato in sala stampa alla vigilia del match di Serie A che si disputerà domani alle ore 18:30, in casa contro lo Spezia .

NANDEZ - Il tecnico rossoblu ha toccato varie tematiche, prima tra tutte la vicenda legata a Nandez: "Nahitan è convocato: ha avuto un chiarimento col presidente e ha chiesto scusa, quindi domani sarà convocato". In vista della partita di domani, Semplici ha dichiarato: "Voglio vedere la mentalità giusta, fare la gara rispettando l'avversario, soffrendo quando si deve soffrire, con una mentalità offensiva, in grado di mettere in difficoltà lo Spezia". Parlando degli avversari, l'ex allenatore della Spal sottolinea: " Si tratta di una squadra propositiva e avranno grande entusiasmo, possono essere imprevedibili". Sul modulo da usare, il tecnico rossoblu ha dichiarato che dipenderà dalle situazioni e dalla tipologia di avversario da affrontare.