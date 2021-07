Cagliari, Semplici: “Nessun veto sul mercato. Godin? Caso figlio del momento”

Leonardo Semplici analizza il momento del Cagliari in vista della prossima stagione

Dopo l'Europeo, lo sguardo di tutte le squadre è già rivolto alla prossima stagione. In casa Cagliari tengono banco diversi casi del mercato. Il tecnico Leonardo Semplici spiega il suo punto di vista in conferenza stampa: "Sul mercato in uscita non ho messo alcun veto, perché in questo mercato sarebbe impossibile per le casse di qualsiasi club, quindi qualche giocatore bisognerà lasciarlo partire. Per il completamento della rosa mancano alcuni ruoli e in questo momento ci stiamo adattando, poi è chiaro: da allenatore mi piacere avere la rosa al completo il prima possibile. Dovremo trovare i calciatori che facciano alla nostra causa. Abbiamo trovato una grande unità di intenti, che fino a prima non c’era stata. Con il mio staff abbiamo provato a far capire ai ragazzi di essere all’altezza della situazione, ma soprattutto di far trovare loro la voglia per esaltare le tante qualità che questa rosa ha. Come ripartirò? Chiaramente bisognerà resettare, dell’anno scorso voglio rivedere l’entusiasmo del finale e soprattutto la coesione. Dovremo cambiare molto come identità di gioco, ci sarà un lavoro importante a livello di mentalità. Voglio un gioco propositivo, cercando di fare sempre la gara".