Cagliari, Semplici: “Non potremo aspettare dietro l’Inter. In attacco la scelta cade…”

Il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici è intervenuto in conferenza stampa per presentare il lunch match di domani contro l’Inter. Queste le sue parole, riportate da La Nuova Sardegna: “Dobbiamo fare una partita di grande sacrificio. Ci saranno dei momenti in cui soffriremo, ma quel che conta sarà cercare di controbattere le qualità grandi dell’Inter, con le nostre qualità. Chiaro che se aspettiamo dietro uno squadrone come quello di Conte non sarebbe la miglior cosa. Servirà l’equilibrio, difendere e ribaltare l’azione per cercare le occasioni da gol”.

Sull’atteggiamento difensivo: “È vero che contro lo Spezia e contro il Verona qualcosa è stata sbagliata in occasione dei loro gol. Errori che sono però da attribuire non solo al riparto arretrato. Che si fa? Si cambiano 4-5 giocatori? Non è possibile, bisogna provare a migliorare per evitare il più possibile di rifare questi errori. E poi dico che comunque da quando ci sono io la difesa corre meno rischi, e a detta di tutti in genere il migliore degli avversari è il portiere, dunque qualcosa significherà“.

Su Nainggolan: “Quando un allenatore fa una scelta la fa in accordo con il giocatore, non so se dietro sia il ruolo migliore o meno, ma è stata una scelta condivisa. Radja è un ottimo giocatore capace di ricoprire più ruoli, in questo momento sta ricoprendo questo”

Semplici sulle scelte di formazione e le condizioni dei singoli: “Nandez sarà convocato dopo una settimana in cui si è allenato a parte per precauzione mentre perdiamo Deiola che si è infortunato in allenamento. Vicario ha vissuto bene questa vigilia. Chiaro per lui che sostituisce Cragno, è l’esordio in serie A, in una partita importante e in uno stadio come San Siro, ma sono sicuro che farà la sua parte. Per il resto niente scelte drastiche, ma oculate per portar via un risultato positivo. Attaccanti? Ho a disposizione giocatori importanti, e la scelta cade sempre su quello che sembra avere la condizioni fisica migliore. Ma le scelte non sono ancora prese. Quello che conta è trovare la serenità nelle conclusioni“.