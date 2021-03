Cagliari, Semplici: “Portate nuove motivazioni. Con la Juventus dobbiamo provarci”

Sette punti in tre partite, frutto di due successi e di un pareggio. Mister Leonardo Semplici ha riportato fiducia nel Cagliari dopo una prima parte di stagione davvero complessa. Il tecnico dei sardi ha parlato alla trasmissione radiofonica il Cagliari in Diretta in onda su Radiolina soffermandosi sull’impatto col club rossoblù e la prossima gara contro la Juventus.

A tutto Semplici

Inizia subito dai primi risultati positivi ottenuti mister Semplici: “I complimenti vanno fatti ai ragazzi che hanno fatto tre prestazioni in crescendo conquistando dei punti che ci aiutano a riportarci in carreggiata”, ha esordito Semplici. “Cosa ho portato io? Ho cercato di portare la mia esperienza e una ventata di entusiasmo cosa che da fuori sembrava mancare per una serie di motivi. Poi ho aggiunto tre-quattro cose che doveva fare la squadra in campo cercando di rendere la partita più semplice possibile. Bisognava riportare un po’ di armonia. Credevo che i problemi fossero anche altri ma invece ho trovato un gruppo disponibile, umano e con qualità importanti, cose che aiutano a raggiungere al risultato che ci siamo prefissi”.

Una costanza di risultati che dovrà vedersi anche nel prossimo appuntamento, decisamente complicato, contro la Juventus: “I bianconeri eliminati dalla Champions? Non so se sia un bene o un male, noi possiamo solo mettere una grande prestazione per mettere in difficoltà una grande squadra. Credo che abbiamo le caratteristiche per metterli in difficoltà e provare a portare via un risultato positivo. Ci dobbiamo provare, quei punti potrebbero dare forza e facoltà di trovare la convinzione per il finale di campionato”.

E ancora sull’impatto con il Cagliari e la Sardegna: “Mi auguravo tutto questo. Quando subentri è normale che non sai fino in fondo le problematiche di una squadra. Devo dire che veramente ho trovato un ambiente straordinario e disponibile. Io e il mio staff abbiamo portato la voglia di emergere e di metterci in discussione per far sì che i ragazzi trovassero delle nuove motivazioni. Bisognava farci un esame di coscienza tutti, i ragazzi hanno recepito questo ed è arrivata quella voglia di ribaltare la situazione che si erano venute a creare. A livello tecnico-tattico ho trovato una squadra preparata, ma è stato più difficile l’aspetto mentale: io ho fermato uno dei primi allenamenti perché li ho visti impauriti, ho chiesto di fare le cose semplici e che sanno fare. Da lì siamo ripartiti”.

Nel dettaglio sui singoli: “Pavoletti e Nandez? Non amo parlare dei singoli calciatori. Posso dire che lo spostamento di Nandez in quel ruolo che sta svolgendo e il recupero di Pavoletti sono dei valori aggiunti. Ma voglio pensare a 18-20 titolari che si alternano, anche se in queste partite ho dato meno spazio ad altri. Ma voglio essere messo in difficoltà nelle scelte”.

A livello personale poi, il tecnico dei sardi ha aggiunto: “Ho giocato a 20 anni nel Sorso, ho risentito da poco vecchi amici. Questa è una terra che mi è sempre piaciuta e che mi è entrata nel cuore: il mio sogno da allenatore era quello di allenare una squadra di mare, questo sogno è stato realizzato alla grande”. “Che tipo di uomo sono? Molte scelte le faccio di pancia. Anche se per questo mestiere serve anche riflessione. Io normalizzatore? Se riesco a portare il Cagliari in salvo mi va bene anche se è un termine che non mi piace. Penso non rispecchi le mie caratteristiche. Penso di essere una persona semplice, di nome e di fatto. Sono arrivato a questo mestiere per caso, al San Gimignano dove giocavo e mi hanno spostato in panchina perché dicevano che ero l’allenatore in campo. La voglia di migliorarmi e di mettermi in discussione c’è sempre. Sono arrivato qua e nessuno mi ha regalato niente, ho vinto tutte le serie dalla B all’Eccellenza, la gavetta l’ho fatta”.