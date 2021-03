Cagliari, Semplici: “Sconfitta ingiusta. Classifica difficile, ma dipende solo da noi”

Lo Spezia passa contro il Cagliari e inguaia i sardi nella lotta per la salvezza. La formazione di Leonardo Semplici resta in zona retrocessione e rischia di perdere il treno buono.

LE PAROLE DI SEMPLICI

Lo stesso Semplici interviene ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, creando anche i presupposti per far male. Poi abbiamo subito gol, facendoci male da soli. Abbiamo anche sprecato due clamorose occasioni. Poi purtroppo abbiamo subito un gol assurdo. La squadra comunque ha dato tutto. Chiaramente non ci possiamo permettere errori gravi in partite del genere. Nel primo tempo avremmo vinto noi, ma i punti veri contano alla fine della gara. Non meritavamo di perdere, ma è successo… Non erano i 7 punti in una settimana ad averci fatto guarire, ma dovremo lavorare per crescere ancora. Peccato perché non meritavamo di essere sconfitti in questo modo. Purtroppo è andata male. Contro la Juventus abbiamo fatto noi la partita e paradossalmente ci siamo fatti male avendo noi la palla. E’ strano vedere una squadra con la paura che fa la partita… La classifica è difficile, ma dipende solo da noi”.