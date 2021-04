Cagliari, Semplici: “La squadra si è ritrovata, ci siamo per la salvezza”

Il tecnico del Cagliari Semplici si è soffermato sulla preziosissima vittoria ottenuta contro la Roma

Redazione ITASportPress

Dopo la fondamentale vittoria contro la Roma per 3-2, il tecnico del Cagliari Semplici ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando la partita: “Sapevo che Joao Pedro era forte, sapevo delle qualità del ragazzo. Oggi ha fatto una grande partita, di grande sacrificio oltre al gol. Devo fare i complimenti a tutti perché abbiamo fatto una prestazione di carattere, contro una squadra importante come la Roma. 9 punti in 3 partite ci fanno emergere e ci portano a lottare per la salvezza”

SALVEZZA - “Sapevamo che avevamo la possibilità di avvicinarci al treno giusto, l’abbiamo colta meritatamente. Abbiamo sofferto da squadra, anche se in certi momenti potevamo osare di più. In settimana abbiamo avuto qualche complicazione, come la perdita di Pereiro, la paura che qualcuno avesse preso il Covid. I ragazzi si stanno ritrovando, il cammino è lungo ma ci siamo anche noi”.

SULLA SQUADRA - “Chiave tattica? In questa squadra basta leggere i nomi perché ha delle qualità. In questo campionato non ha dimostrato il suo valore, l'esempio è questa partita. Quando siamo riusciti ad incidere sotto l’aspetto mentale, i ragazzi hanno tirato fuori gli attributi. Ci siamo parlati, guardati negli occhi, perché questa squadra deve fare un altro tipo di campionato. Il gruppo si sta convincendo di questa mentalità, rispettando gli avversari senza avere paura di nessuno. Poi ci vogliono le qualità che i ragazzi hanno dimostrato in passato”

PIÙ FACILE RIMONTANDO - “Rimontare? Mi vedrete in versione pugile, ora che siamo lì non possiamo mollare, perché non abbiamo ancora fatto niente. Dobbiamo continuare con umiltà, deve essere la nostra forza e il nostro credo”.