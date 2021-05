Cagliari, Semplici: “Spero di rimanere. Fatto qualcosa di straordinario”

Il tecnico racconta le sue impressioni

Il tecnico Leonardo Semplici interviene ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Stasera abbiamo fatto una bella prestazione. Il Genoa è stato bravo a sbloccare il risultato. Purtroppo non siamo riusciti a pareggiare. Sono soddisfatto degli obiettivi raggiunti. Devo ringraziare questi ragazzi per quanto fatto in queste ultime 15 partite. Dopo 23 partite avevamo 15 punti. C'è stato un lavoro importante sotto l'aspetto psicologico. Bisognava fare qualcosa di differente. Abbiamo toccato i tasti giusti. Il tempo era poco. I giocatori hanno dato grande disponibilità disputando un grande finale di stagione. Spero di rimanere. La sconfitta contro il Verona è stata difficile da digerire. Abbiamo avuto un confronto acceso. Lì la squadra ha capito ed è partita la nostra rincorsa".