Cagliari, Semplici: “Troviamo Juventus arrabbiata. Cercheremo di metterli in difficoltà”

Vigilia di campionato per il Cagliari di Leonardo Semplici che domani se la vedrà con la Juventus di Andrea Pirlo in campionato. Dopo i sette punti conquistati in tre partite, i sardi non vogliono fermarsi qui anche se davanti avranno un avversario tosto e arrabbiato dopo l’eliminazione dalla Champions.

Cagliari-Juventus, parla Semplici

“Dobbiamo scendere in campo con convinzione e provare a fare la gara. Ci saranno momenti in cui ci sarà da soffrire ma dovremo farlo da squadra”, ha esordito Semplici. “Cercheremo di mettere in campo le qualità dei ragazzi e proveremo a giocare con più convinzione e scioltezza. Cercheremo di rendere difficile e sporca la partita agli avversari”.

Proprio sulla Juventus: “Troviamo una squadra forte, che secondo me ha la migliore rosa del campionato dove può ancora recuperare”, ha spiegato il tecnico dei sardi. “Troveremo una squadra arrabbiata, giochiamo per cercare il risultato: sappiamo chi abbiamo di fronte, ma sappiamo anche che possiamo metterli in discussione. Dovremo fare una prestazione perfetta per dare continuità ai risultati”.

“Abbiamo fatto 0 punti contro le prime sette? Mi auguro di interrompere i risultati negativi contro le grandi: avremo un avversario difficile per provare a ‘rompere’ questa cosa, ma cercheremo di trovare situazioni che ci possano permettere di far esprimere i ragazzi al meglio. Solo con le migliori prestazioni di ognuno di loro possiamo interrompere questo digiuno”.

“Se può essere l’occasione per Simeone? Ovviamente me lo auguro, ma oltre a Giovanni ci sono tanti altri giocatori anche che possono dare tanto”. Ancora sui singoli: “Sottil, Walukiewicz e Tramoni non saranno convocati. Valuteremo chi mettere sulla sinistra, Asamoah sta crescendo e mi auguro possa darci presto quello che lui vorrebbe dare e quello che noi ci aspettiamo”.

Sulla salvezza e le sconfitte di Crotone e Spezia: “Sono le nostre prestazioni a doverci galvanizzare non quelle degli altri, anche se la classifica va comunque guardata. Dobbiamo pensare a noi stessi per cercare un risultato positivo. Vedrete domani chi giocherà a sinistra”.