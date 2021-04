Cagliari, Semplici: “Ultimamente ci gira tutto storto ma solo con il lavoro ci salveremo”

Il Cagliari cede di fronte all’Hellas Verona alla Sardegna Arena. 2-0 che suona troppo pesante per i rossoblù: andati sotto dopo il gol di Barak intorno al quarto d’ora della ripresa, la squadra di Semplici ha offerto una vigorosa reazione, costruendo diverse palle occasioni e colpendo anche un palo con Simeone. Dopo il ko interno, l’analisi del tecnico isolano Semplici: “Stiamo portando a casa meno di quanto meritiamo, non dobbiamo arrenderci. Arriverà un cambio di passo. La sconfitta con il Verona non è una resa però, non pensavo di risolvere i problemi del Cagliari in due-tre partite. Oggi all’inizio abbiamo concesso troppo spazio al loro centrocampo ma nel primo tempo le palle gol clamorose le abbiamo fatte noi. Poi loro al secondo tiro sono andati in vantaggio e noi li abbiamo messi all’angolo. Abbiamo tirato tanto ma se non fai gol… Ultimamente tra Spezia e Verona abbiamo creato 12 occasioni da rete ma non abbiamo fatto tanti gol. Io guardo però alla prestazione. Stiamo facendo delle buone gare, abbiamo condotto la partita. Ma purtroppo è due partite che giochiamo bene ma usciamo sempre sconfitti. Io quando sono arrivato sapevo di non trovare rose e fiori. Purtroppo è così ma ne usciremo con prestazioni come quella di oggi. Per la salvezza solo con il lavoro ci potremmo riuscire a non retrocedere anche se ultimamente poi ci gira tutto storto”.