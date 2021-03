Cagliari, Semplici: “Voglio continuità. Attenzione alla qualità della Sampdoria”

Non c’è due senza tre. Questo lo spirito con il quale il Cagliari di mister Leonardo Semplici si presenterà a Marassi domani per affrontare la Sampdoria nel 26^ turno di Serie A. Alla vigilia della gara di campionato, alla ricerca del terzo successo in altrettante gare da allenatore dei rossoblù, il tecnico dei sardi ha presentato il match in conferenza stampa.

Sampdoria-Cagliari, parla Semplici

Parte subito dalla Sampdoria e dalla pericolosità della sfida: “La Samp è una squadra di valore che lavora con lo stesso allenatore da un anno e mezzo, hanno buone qualità individuali specie dal centrocampo in su. Hanno un buon collettivo, noi dovremo dare continuità alle ultime prestazioni perché quel che abbiamo fatto non conta. I 6 punti devono servire a dare più coraggio per quello che vogliamo fare, ma domani sarà una partita difficile”, ha detto Semplici.

“Le due vittorie ottenute e i sei punti? Ci hanno dato uno slancio diverso rispetto al passato, ma era importante il mio impatto con i ragazzi che sembra sia stato positivo. Ora bisogna crescere e confermarsi. Dobbiamo far crescere questo gruppo sotto l’aspetto tattico e tecnico. Per quanto riguarda quel che è successo non so cosa c’era prima, il mio è stato un approccio diretto e ho cercato di portare il mio entusiasmo per trasferirlo a loro: sta solo a noi arrivare all’obiettivo, ho cercato solo di dare fiducia a questi ragazzi che mi pare stiano rispondendo bene”. “Ripeto, non mi interessa del passato. Sono arrivato a Cagliari con entusiasmo e determinazione. Vogliamo raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti”.

Sulla formazione che scenderà in campo: “Per quanto riguarda la formazione vedremo domani mattina parlando con preparatori e staff medico, penso di fare un paio di cambi ma voglio dare continuità a questa formazione. Ma sono fondamentali i cambi, devono diventare il nostro valore aggiunto: sto cercando di valorizzare le caratteristiche di questi ragazzi. Sul discorso palle alte, la Sampdoria è una squadra fisica, noi cercheremo di avere una circolazione palla ancora migliore rispetto al Bologna”. “Simeone e Rugani? Entrambi hanno recuperato e si sono allenati con noi. L’unico che ha ancora da recuperare è Sottil a cui servono circa 10 giorni prima del rientro. Per i centrocampisti è chiaro che 3 partite in una settimana siano tante, stiamo valutando un po’ il da farsi”.