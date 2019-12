Cagliari, si rivede Pavoletti: primi esercizi con il pallone

Buone notizie in casa Cagliari. Leonardo Pavoletti, che già nelle scorse settimane era tornato a correre, ha iniziato a svolgere i primi esercizi con il pallone a distanza di più di quattro mesi dal grave infortunio accusato durante la gara con il Brescia alla prima giornata di campionato. Nell’occasione l’attaccante si procurò una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che lo costrinse a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Da allora Pavoletti ha iniziato il percorso di recupero, con l’obiettivo, come da lui stesso dichiarato, di tornare in campo a marzo, così da giocarsi le sue chances in chiave Europei.

NAINGGOLAN ANCORA ARRABBIATO SCHERZA SU INSTAGRAM: “COSA FARO’ A CAPODANNO? FINISCO DI VEDERE CAGLIARI-LAZIO…”