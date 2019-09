Cagliari, Simeone: “Che emozione il debutto alla Sardegna Arena…”

Debutto con la maglia del Cagliari per Giovanni Simeone. L’attaccane argentino ha esordito con i colori rossoblu nel corso della ripresa della gara contro l’Inter, poi vinta per 2-1 dai nerazzurri. Il centravanti , dopo l’ultima opaca stagione con la maglia della Fiorentina, ha deciso di rimettersi in gioco con i sardi e, attraverso il proprio profilo twitter, ha così commentato la sua prima uscita agli ordini di Rolando Maran.

EMOZIONE – “Dispiace per il risultato di ieri sera, ma sono sicuro che questo gruppo si toglierà tante belle soddisfazioni. Grazie a tutti i tifosi per l’affetto, è stato bello ed emozionante debuttare alla Sardegna Arena”.