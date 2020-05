Cagliari, Simeone: “Ripartire quando il contagio è zero”

La Serie A sembra essere sempre più vicina alla ripresa. Dopo Bundes, Premier e Liga, anche il nostro campionato verrà portato a termine. Ancora non ci sono date precise, ma le squadre a breve potranno tornare ad allenarsi il gruppo. Manca solo l’ok definitivo del Comitato Tecnico Scientifico.

SIMEONE – Sul tema ripresa ci sono state molte divisioni all’interno della Lega Serie A tra alcuni presidenti. Anche qualche giocatore ha voluto dire la sua riguardo alla ripartenza. Il Cholito Simeone ha parlato così ai microfoni di Espn: “Secondo me il campionato dovrebbe ripartire quando il rischio di contagio è zero. Capisco che l’intero paese stia perdendo denaro, ma la cosa più importante è la salute. Stiamo mettendo a rischio la nostra vita, c’è tanta paura: c’è il pericolo di salire su un aereo o di andare in un hotel con persone che non conosci”.