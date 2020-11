Cagliari, Simeone positivo al Covid: “Sto bene e non vedo l’ora di tornare in campo”

Il Cagliari annuncia la positività al Covid di Giovanni Simeone. L’attaccante rossoblù, come affermato con un comunicato dal club sardo, sta bene ed è in isolamento. Presenta qualche sintomo ma ha già tanta voglia di tornare in campo.

Cagliari: parla Simeone

“Il Cagliari Calcio comunica che nell’ambito dei test sanitari effettuati è emersa la positiva al Covid-19 di Giovanni Simeone: il calciatore è stato subito isolato secondo quanto previsto dalle normative ministeriali e federali. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e inizieranno l’isolamento fiduciario con la possibilità per gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e partita. Il Club, in contatto con le autorità sanitarie competenti, continuerà a osservare quanto stabilito dai protocolli”. Questo il comunicato della società sarda sulle condizioni del suo tesserato.

Simeone, invece, ha voluto dire la sua personalmente con un messaggio affidato a Twitter: “Che sfortuna, per un po’ dovrò allenarmi a casa, ma la cosa buona è che non ho quasi alcun sintomo. Mi sento bene e già ora ho una grande voglia di tornare al più presto ad aiutare la mia squadra!!”.